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Бойня в торговом центре в Таиланде: спецназ начал штурм, новые видео и данные о погибших

суббота, 08 февраля 2020, 20:50
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В Таиланде, где в одном из торговых центров военный расстрелял посетителей, полицейские начали штурм помещения.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на Sky News .

Спецназовцы помогают эвакуировать посетителей из торгового центра. Правоохранители попросили телеканалы прекратить трансляции с Кората и начали штурм здания.

Напомним, что стрелок до сих пор остается в здании и продолжает удерживать заложников. Сейчас известно, что в результате стрельбы в торговом центре Terminal 21 в городе Корат, которую устроил вооруженный военнослужащий, погибли по меньшей мере 20 человек.

Правоохранителям удалось установить личность военного, устроившего стрельбу в торговом центре Корат. Так, нападавшим оказался 32-летний военнослужащий Джакрапант Томми. Солдат проходил службу на военной базе Суратхампитхак.

Как информировал "Апостроф" ранее, появились новые подробности кровавой бойни в третьем по величине городе Накхонратчасима Таиланда, военный, открывший огонь по людям в торговом центре, удерживает заложников.

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