Устал стрелять по людям: новые фото и видеопризнание солдата, устроившего бойню в Таиланде

Появились новые подробности кровавой бойни в третьем по величине городе Накхон Ратчасима Таиланда, военный, который открыл огонь по людям в торговом центре, удерживает заложников.

Об этом сообщают местные СМИ.

Тайский солдат, вооружённый автоматом, захватил в ТЦ заложников, на 4 этаже здания он удерживает 16 человек.

По предварительным данным, стрелка зовут Jakrapanth Thomma.

Сам он говорит, что уже устал стрелять по людям - "болит палец".

По последним данным в Таиланде погибло 18 человек.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в хорватском городе Сплит на улице были убиты трое мужчин: по информации местных медиа, они были наркоторговцами, которых застрелил 26-летний моряк в ответ на угрозы в адрес себя и своего брата.