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Охватит 60% жителей Земли: озвучен жуткий прогноз по коронавирусу из Китая

вторник, 11 февраля 2020, 18:59
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Эпидемиолог из Гонконга Габриэль Леун предполагает, что коронавирус из Китая может заразить до 60% населения Земли, если не остановить его распространение.

Об этом сообщает издание The Guardian.

Один из главных эпидемиологов Гонконга Габриэль Леун отреагировал на заявление Всемирной организации здравоохранения о "верхушке айсберга" в контексте ситуации с распространением коронавируса.

По его словам, каждый зараженный в среднем будет передавать коронавирус примерно 2,5 людям. Таким образом "уровень атаки" может достичь 60-80%.

"60% населения мира - это страшная, большая цифра", - заявил Леун перед поездкой на встречу экспертов ВОЗ в Женеве.

Как ранее сообщал "Апостроф", западные ученые смоделировали дальнейшее распространение коронавируса по разным государствам.

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