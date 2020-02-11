В ВОЗ анонсировали прорыв в лечении коронавируса: когда ждать вакцины

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) прогнозируют через 18 месяцев появление первой вакцины против коронавируса из Китая, который получил официальное название COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба ВОЗ.

Как заявил в своем выступлении гендиректор ВОЗ Тедрос Гебреисус, первая вакцина против короновируса, ранее известного как 2019-nCoV, ожидается через полтора года.

Также он сообщил, что в соответствии с решением ВОЗ вирус получил название COVID-19, что является сокращением от слов Corona Virus Disease ("болезнь, вызываемая коронавирусом") и указывает на год появления вируса (2019). Выбор названия объясняется существующими правилами, по которым оно не должно относиться к географической местности, животному, человеку или группе людей и при этом должно быть легко произносимым и связанным с заболеванием

Как сообщал "Апостроф", эпидемиолог из Гонконга Габриэль Леун предполагает, что коронавирус из Китая может заразить до 60% населения Земли, если не остановить его распространение.