На побережье Финского залива нашли ледяные розы: впечатляющие фото

На берегу Финского залива в российском городе Санкт-Петербурге появились ледяные цветы, напоминающие розы.

Фото необычного природного явления опубликовал на своей Instagram-странице пользователь Сергей Плехов.

Судя по опубликованным снимкам, найденные на берегу кристаллы льда на самом деле напоминают фантастические цветы.

Надо заметить, что этой зимой Финский залив уже не впервые удивляет необычными образованиями на берегу.

Как ранее сообщал "Апостроф", во вторник, 4 февраля, пляж на берегу Финского залива был покрыт ледяными шарами. Подобные шары обычно формируются на пляже с мелким песком, вода замерзает вокруг мелких камней или мусора, а ветер формирует "яйцо".

Кроме того, потресканные льдины превратили Финский залив на неземную равнину, которая сверкала яркими оранжевыми красками в лучах заходящего солнца.