Журналисты раскрыли странные подробности встречи Помпео и топ-дипломата Путина

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и государственный секретарь США Майк Помпео встретились в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности, однако американское ведомство заподозрили в желании скрыть факт встречи.

Об этом сообщается в материале Politico.

Встреча состоялась в отдельном конференц-зале Лаврова в отеле Bayerischer Hof. При этом, российские журналисты знали о ней, а пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова подтвердила факт встречи, опубликовав в Facebook фото Помпео в коридоре отеля. Лавров стоял в дверях в нескольких шагах от него.

В то же время, российский журналист из пула Лаврова заявил, что американская сторона потребовала, чтобы по итогам встречи не было пресс-конференции или совместных заявлений. По его словам, на встречу не пригласили даже фотографов, чтобы те сняли пожатие рук двух дипломатов.

Отвечая на вопрос журналистов о встрече, чиновник Госдепартамента позже подтвердил, что Помпео пообщался с Лавровым в формате pull aside - то есть провел короткую беседу, об итогах которых обычно не сообщают. Чиновник отрицал, что Государственный департамент попросил Россию не публиковать информацию о встрече.

Как ранее сообщал "Апостроф", на Мюнхенской конференции по безопасности госсекретарь США Майк Помпео заявил, что США оказывают Украине военную помощь для защиты от агрессивных действий со стороны России.