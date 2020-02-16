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Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

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16 февраля

10:16
Будут "качели": озвучен прогноз по курсу доллара в Украине на следующую неделю
09:00
Как воруют деньги с карточек украинцев: раскрыты главные "схемы"
07:32
Украинцы смогут получать "вторую" пенсию, но: что нужно знать и к чему готовиться

15 февраля

14:00
В Украине анонсировали "рекордные" цены на газ
11:10
Не спешите в обменники: эксперты дали прогноз на курс доллара
03:10
Почему часть украинцев может остаться без пенсий: грустные цифры показали инфографикой

14 февраля

20:24
Гривна пошла в плюс: появился актуальный курс валют
13:44
Аналитики Альфа-Банка улучшили прогноз по росту экономики
08:57
Гривна укрепляется: курс валют от Нацбанка на 14 февраля
04:15
На какие пенсии могут рассчитывать украинцы в 2020 году: инфографика

13 февраля

19:33
В МВФ не назвали дату получения Украиной нового транша: в чем проблема
17:27
Доллар пошел вверх: актуальный курс валют накануне Дня влюбленных
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Ветер сносит самолеты и корабли: опубликованы впечатляющие кадры шторма "Деннис"

воскресенье, 16 февраля 2020, 18:07
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В Великобритании бурлит опасный шторм Деннис, из-за которого страдают люди.

Об этом сообщает 24 канал в Telegram.

Самолеты на взлетных полосах буквально затоплены, а в небе их сносит ветер.

Парки превратились в озера, а корабли на море едва держат равновесие.

Стихия уже унесла жизни двух человек: в море нашли тела мужчин, которые утонули во время шторма.

За последние сутки в городе Тредегар выпало более 105 миллиметров осадков. В Абердарони зафиксировали скорость ветра до 146 километров в час.

В городе Понтипул уже разлилась река Тафф.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Северную Европу обрушился мощный шторм Ciara, который принес разрушительные бедствия.

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