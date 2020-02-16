Ветер сносит самолеты и корабли: опубликованы впечатляющие кадры шторма "Деннис"

В Великобритании бурлит опасный шторм Деннис, из-за которого страдают люди.

Об этом сообщает 24 канал в Telegram.

Самолеты на взлетных полосах буквально затоплены, а в небе их сносит ветер.

Парки превратились в озера, а корабли на море едва держат равновесие.

Стихия уже унесла жизни двух человек: в море нашли тела мужчин, которые утонули во время шторма.

За последние сутки в городе Тредегар выпало более 105 миллиметров осадков. В Абердарони зафиксировали скорость ветра до 146 километров в час.

В городе Понтипул уже разлилась река Тафф.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Северную Европу обрушился мощный шторм Ciara, который принес разрушительные бедствия.