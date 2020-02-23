RU  UA  EN

воскресенье, 23 февраля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.20
Меню
Мир

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

23 февраля

17:14
Где смотреть онлайн Челси - Бавария: расписание трансляций
17:00
Помощь России не выручила: украинцы бесславно завершили выступления на ЧМ
16:59
Чемпионат мира по биатлону: результаты мужского масс-старта
16:14
Где смотреть онлайн Наполи - Барселона: расписание трансляций
15:50
Карпаты - Днепр-1 - 1:1 результат и видео матча
15:40
Где смотреть онлайн Ливерпуль - Вест Хэм: расписание трансляций
15:35
Коронавирус наступает: в Италии отменены матчи с участием топ-клубов
14:34
Пидгрушная со штрафом провалила масс-старт на чемпионате мира по биатлону
14:33
Чемпионат мира по биатлону: результаты женского масс-старта
11:28
Готовим дома мясную Шурпу: рецепт и секреты восточной кухни Lime
11:08
Где смотреть мужской масс-старт чемпионата мира по биатлону в Антхольце: расписание трансляций
10:46
Фьюри - Уайлдер: полное видео боя
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Турцию всколыхнуло мощное землетрясение, много погибших: жуткие видео разрушений

воскресенье, 23 февраля 2020, 15:59
переглянути новину українською
Фото: Facebook

Мощное землетрясение, эпицентр которого расположен на территории Ирана, нанес значительные разрушения в турецкой провинции Ван. По предварительным данным, погибло девять человек, еще 37 - пострадали.

Об этом сообщает турецкое издание Hurriyet.

Землетрясение произошло в воскресенье, 23 февраля, в 1:26 ночи по местному времени в районе Деребучак (Иран) на глубине 14,76 км. Магнитуда подземных толчков составляла 5,7 балла.


В провинции Ван на востоке Турции многие здания были повреждены, люди оказались под завалами. В пострадавший от землетрясения регион отправлены поисково-спасательные группы.


Тем временем новые подземные толчки магнитудой 4,5 произошли в центральной турецкой провинции Конья. Сообщений о пострадавших не поступало.

Как ранее сообщал "Апостроф", 24 января в Турции произошло мощное землетрясение, в результате которого погибло свыше двадцати человек. Камеры наблюдения зафиксировали начало подземных толчков.

Фотовзгляд

Все галереи
Исчезающий Киев: как умирает завод Шульца на Демеевке

Новости партнеров

Читайте также

Коронавирус уже убил более 1000 человек: что сейчас происходит

Боже, храни королеву: какой будет для Британии жизнь после Брекзит

Коронавирус "шагает" по миру: уже почти 1000 зараженных - все подробности

Между Зеленским и Путиным возник "еврейский вопрос"

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

Разработка сайта: