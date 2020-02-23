Турцию всколыхнуло мощное землетрясение, много погибших: жуткие видео разрушений

Мощное землетрясение, эпицентр которого расположен на территории Ирана, нанес значительные разрушения в турецкой провинции Ван. По предварительным данным, погибло девять человек, еще 37 - пострадали.

Об этом сообщает турецкое издание Hurriyet.

Землетрясение произошло в воскресенье, 23 февраля, в 1:26 ночи по местному времени в районе Деребучак (Иран) на глубине 14,76 км. Магнитуда подземных толчков составляла 5,7 балла.





В провинции Ван на востоке Турции многие здания были повреждены, люди оказались под завалами. В пострадавший от землетрясения регион отправлены поисково-спасательные группы.





Тем временем новые подземные толчки магнитудой 4,5 произошли в центральной турецкой провинции Конья. Сообщений о пострадавших не поступало.

Как ранее сообщал "Апостроф", 24 января в Турции произошло мощное землетрясение, в результате которого погибло свыше двадцати человек. Камеры наблюдения зафиксировали начало подземных толчков.