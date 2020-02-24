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Коронавирус атаковал еще три страны: появились тревожные данные

понедельник, 24 февраля 2020, 11:29
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Первые случаи заражения опасным коронавирусом, который распространился в декабре 2019 года из китайского города Ухань, зафиксированы в Кувейте, Бахрейне и Афганистане.

Об этом сообщает Daily Sabah.

Как сказано в сообщении, в Афганистане объявлено чрезвычайное положение в провинции, которая граничит с Ираном, где уже фиксировались случаи опасной болезни. Заражение коронавирусом в стране подтвердил министр здравоохранения Афганистана Ферозуддин Фероз. По его словам, один из трех подозреваемых случаев заболевания был подтвержден в западной провинции Герат.

Кроме того, стало известно о трех случаях заражения в Кувейте и одном — в Бахрейне.

Как сообщал "Апостроф", председатель Совета министров Италии Джузеппе Конте принял решение о переносе сразу четырех матчей национального чемпионата из-за распространения коронавируса.

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