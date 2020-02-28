Коронавирус добрался до северной соседки Украины: фото и последние данные из Беларуси

В Беларуси зафиксировали случай заражения коронавирусом COVID-2019 у студента местного ВУЗа.

Об этом сообщает издание "БЕЛТА".

Министр здравоохранения страны Владимир Караник отметил, что новым типом вируса заражен студент Беларусского национального технического университета (БНТУ), который находится в столице Минск.

"ВУЗ, в котором обнаружили случай носительства коронавируса, переводится на индивидуальную программу обучения. Это БНТУ", - сказал он.

По словам Караника, студент жил в квартире. Медики госпитализировали тех, кто снимал квартиру вместе с ним.

Заболевшего студента, как рассказал министр, вызвали в 33-ю поликлинику. Он на здоровье не жаловался, однако врачи обратили внимание на невысокую температуру у него (37,3 градуса) и покраснение в горле. Иностранца положили на обследование, которое показало наличие коронавируса.

Известно, что парень гражданин Ирана. 22 февраля он прилетел в Минск из Баку. Там он и мог заразится коронавирусом.

28 февраля в Минске началась изоляция студентов и сотрудников БНТУ, а также врачей "скорой", контактировавших с носителем коронавируса. Их отвезли на карантин в госпиталь инвалидов Великой Отечественной войны в поселке Лесной под Минском. У врачей, которые общались с зараженным, возьмут анализы.

В госпиталь инвалидов ВОВ попали все, кто жил с иранцем в одной квартире. Его одногруппники рассказали, что ближе к утру 28 февраля их разбудили врачи - их также отвезли в госпиталь, чтобы сдать анализы.

Как сообщал "Апостроф", Минздрав Украины опроверг слухи о появлении в стране зараженных коронавирусом.