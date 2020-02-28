Обострение войны в Сирии: появились новые видео точных ударов Турции в Идлибе

В сети появились новые видео мощного удара, который нанесли турецкие войска по позициям правительственных войск президента Сирии Башара Асада.

Видео публикуют в соцсетях.

"Ещё одно прекрасное видео уничтожения ирано-асадо-путинской военщины в Сирии турецким ударным беспилотником. Наслаждайтесь", - написал в Twitter блогер Vitauskas.

Ещё одно прекрасное видео уничтожения ирано-асадо-путинской военщины в Сирии турецким ударным беспилотником. Наслаждайтесь pic.twitter.com/SycCC8ym0O — Vιtαuskαs (@_Vitauskas_A_) February 28, 2020

На втором видео, турецкие военные сбивают сирийский вертолет в Идлибе.

Данная атака стала ответом на действия правительственный войск Сирии, которые вечером 27 февраля совершили атаку по позициям турецких военных в Сирии. Тогда в результате удара с воздуха погибло не менее 33 турецких военных.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в ночь на 28 февраля Турция нанесла удар по 1709 сирийским объектам.