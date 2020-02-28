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Сирийские беженцы массово двинулись из Турции на запад: опубликованы видео

пятница, 28 февраля 2020, 11:58
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Сирийские беженцы, из-за сокрушительного удара турецких войск по позициям правительственных войск президента Сирии Башара Асада, массово покидают Турцию и идут на запад.

Соответствующие видео появляются в соцсетях.

Большое количество направляется в сторону Греции, многие уже перешли границу.

На следующем видео люди лишь направляются к границе с Грецией, их заметили в турецком городе Эдирна.

А здесь группа молодых людей уже идет по погранпереходу Пазаркуле.

Беженцы решили покинуть страну из-за ночной атаки Турции на Сирию. Данная атака стала ответом на действия правительственный войск Сирии, которые вечером 27 февраля совершили атаку по позициям турецких военных в Сирии. Тогда в результате удара с воздуха погибло не менее 33 турецких военных.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в ночь на 28 февраля Турция нанесла удар по 1709 сирийским объектам.

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