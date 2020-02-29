Самый мощный от создания Вселенной: в космосе зафиксировали колоссальный взрыв

Ученые обнаружили в космосе свидетельства колоссального взрыва, сила которого в пять раз больше самого мощного из зафиксированных до этого: допускают, что это самый сильный выброс энергии со времен Большого взрыва.

Об этом сообщается на сайте NASA.

"В некотором смысле этот взрыв можно сравнить с извержением вулкана Сент-Хеленс в 1980 году, когда снесло всю вершину горы", - говорит ведущий автор исследования, Симона Джиачинтуччи из Военно-морской исследовательской лаборатории США.

"Разница в том, что вы можете поместить пятнадцать галактик типа Млечного пути в ряд в кратер, который образовался после этого извержения", – добавляет она.

Судя по всему, источником мощного выброса энергии стало активное ядро галактики в 390 млн световых лет от Земли, в центре которой находится сверхмассивная черная дыра. Взрыв сильно проредил шаровое звездное скопление в созвездии Змееносца.

Ученые давно знали, что в созвездии Змееносца, которое объединяет тысячи галактик вперемешку с плазмой и темной материей, происходят что-то странное.

Американские и европейские рентгеновские телескопы обнаружили у этого созвездия непонятный изогнутый край.

Тогда было выдвинуто предположение, что это стенка полости, образованной в плазме гигантским выбросом энергии из активного ядра одной из ключевых галактик созвездия.

Черные дыры известны тем, что пожирают любую материю, будь то газ или даже звезда, которая слишком приблизилась к дыре. По мере приближения к горизонту событий это вещество ускоряется, растет трение, и в результате формируется так называемый аккреционный диск.

В результате в черную дыру попадает не все вещество, большая его часть выбрасывается обратно в космос. В активных ядрах галактик вещество раскаляется от вращения, иногда извергая гигантские объемы материи и энергии - в том числе в виде потоков радиоволн, разбивающих все на своем пути.

Поначалу ученые сомневались в том, что источником этого взрыва было активное ядро галактики, поскольку пробоина была слишком огромной. Это значило, что выброс энергии должен был быть чудовищной силы.

Однако новые данные низкочастотных наблюдений, полученные при помощи телескопов обсерватории "Мерчисон" (MWA) в Австралии и Гигантского радиотелескопа (GMRT) в Индии, судя по всему, подтверждают эту теорию.

"Этот объект был ранее замечен группой исследователей Космической рентгеновской обсерватории "Чандра". Они увидели этот пузырь в раскаленной рентгеновской плазме в центре созвездия и предположили, что это не может быть одним из таких выбросов энергии, потому что это был бы невообразимо гигантский выброс. И они просто отвергли такую возможность", - поясняет руководитель MWA, профессор Меллани Джонстон-Холлит.

"Однако мы вернулись к наблюдениям и с помощью низкочастотных радиотелескопов обнаружили, что эта пробоина заполнена плазменными волнами", – добавила она.

Количество энергии, понадобившееся на создание такой пробоины в созвездии Змееносца, заметно превосходит предыдущий рекорд, который удерживало созвездие MS 0735+74.

"Я попыталась уложить этот взрыв в рамки человеческого сознания, но это крайне сложно, - призналась Джонстон-Холлит. - Лучшее, что я могу предложить вообразить - это 20 миллиардов взрывов миллиардов мегатонн взрывчатки каждую тысячную долю секунды, и так на протяжении 240 млн лет, без перерыва".

Как ранее сообщал "Апостроф", японские астрофизики обнаружили необычные движения газовых облаков вблизи центра Млечного пути, которые могут свидетельствовать о существовании там черной дыры промежуточного класса.