Коронавирус убил мужчину в Китае, который уже вылечился от него: тревожные данные

В китайском городе Ухань умер мужчина, который ранее вылечился от смертельного коронавируса COVID-19 и был выписан из больницы.

Об этом сообщает South China Morning Post.

Пациенту было 36 лет. Его смерть наступила от дыхательной недостаточности через пять дней после выписки.

Отмечают, что впервые китайца госпитализировали 12 февраля. Через две недели его выписали с инструкциями оставаться под карантином 14 дней.

Как рассказала жена умершего, через два дня после выписки ее муж плохо себя почувствовал. Он жаловался на сухость во рту и газы в желудке. Позже он сказал, что ему стало хуже, и его отправили в больницу. Там мужчина умер в тот же день.

В свидетельстве о его смерти, выданном Уханьской комиссией по здравоохранению, указывалось, что непосредственной причиной был COVID-19. Смерть мужчины была вызвана дыхательной недостаточностью и отказом легких.

Как сообщал "Апостроф", от коронавируса, который охватил практически все страны, в Италии за сутки умерли десятки людей.