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Ученые сделали тревожное заявление о заражении коронавирусом домашнего животного

четверг, 05 марта 2020, 19:02
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У собаки в Гонконге обнаружены следы коронавируса, который по данным на четверг, 5 марта, унес жизни 3249 человек, животное забрали у его хозяина.

Об этом сообщают местные СМИ.

Тесты показали "слабый положительный результат" после взятия образцов из носа и полости рта 27 февраля, 28 февраля и 2 марта. Эксперты подчеркивают, что "нет доказательств того, что домашние животные могут быть источником инфекции".

Один из них отметил, что коронавирус мог быть "выделен от контакта с человеком и попал в пробы собаки".

Владельцы домашних животных были предупреждены, чтобы они перестали целовать своих кошек и собак после того, как гонконгские ученые заявили, что животные могут заразиться коронавирусом от человека.

Департамент сельского хозяйства, рыболовства и охраны природы Гонконга (AFCD) предположил, что у собаки "низкий уровень инфекции", и это "скорее всего, случай передачи вируса от человека к животному".

Чиновники теперь призывают владельцев мыть руки до и после прикосновения к своим питомцам и воздерживаться от поцелуев. Они также сказали, что больные люди не должны контактировать со своими животными.

Подробнее о том, что известно на данный момент об эпидемии коронавируса, которая распространилась практически по всему миру, читайте в материале "Апострофа": Как коронавирус превращает жизнь в ад: свежие данные об "убийце" и фото из разных стран.

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