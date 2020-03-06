Порода, как у питомца украинки в Ухане: появилось фото первой собаки, подхватившей коронавирус

Домашняя собака в Гонконге, у которой обнаружены следы коронавируса, оказалась той же породы, что и собачка украинки Анастасии Зинченко, которая осталась в охваченном эпидемией коронавируса китайском городе Ухане.

Фото собаки, тесты у которой трижды показали "слабый положительный результат" на наличие коронавируса, опубликованы изданием South China Morning Post.

Как видно на снимке, заболевшая собака - точно такой же шпиц, как у украинки Анастасии Зинченко.

Напомним, что Анастасия Зинченко не покинула охваченный коронавирусом Китай из-за собачки породы шпиц, которую ей не разрешили взять на борт самолета. Она находится на карантине в китайском городе Ухань с 19 февраля.

Недавно в соцсети Instagram девушка напомнила, что 1 марта официально ввели запрет на ввоз животных в Украину из Китая. Она подчеркнула, что с ней никто не связывался, ей не звонили в течение недели. О эвакуации ничего слышно, не говорят, что делать дальше.

Как сообщал "Апостроф", президент Зеленский прокомментировал ситуацию с украинкой Анастасией Зинченко и ее собачкой, которые остались в китайской провинции Ухань, ставшей центром распространения опасного коронавируса.