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Больше ста за сутки: страна в Европе установила новый антирекорд из-за эпидемии коронавируса

воскресенье, 08 марта 2020, 20:52
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В Италии количество жертв в результате инфицирования коронавирусом, которым по всему миру по данным на воскресенье, 8 марта, заболели 104 тысячи человек, за последние сутки возросло на 133 и того составляет 366 умерших.

Об этом сообщает Агентство гражданской защиты Италии.

Зафиксированный рост смертности стал самым большим с начала вспышки коронавируса в Италии.

По данным чиновников, общее количество случаев заболевания в Италии возросло на 25% и достигло 7 375 случаев против 5883, зафиксированных по состоянию на субботу, 7 марта.

Из общего количества инфицированных 622 человека полностью выздоровели, около 650 человек находятся в больницах.

Как сообщал "Апостроф", ранее Италия пошла на радикальные меры из-за коронавируса, запретив все публичные мероприятия, в том числе свадьбы и похороны.

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