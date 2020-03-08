Больше ста за сутки: страна в Европе установила новый антирекорд из-за эпидемии коронавируса

В Италии количество жертв в результате инфицирования коронавирусом, которым по всему миру по данным на воскресенье, 8 марта, заболели 104 тысячи человек, за последние сутки возросло на 133 и того составляет 366 умерших.

Об этом сообщает Агентство гражданской защиты Италии.

Зафиксированный рост смертности стал самым большим с начала вспышки коронавируса в Италии.

По данным чиновников, общее количество случаев заболевания в Италии возросло на 25% и достигло 7 375 случаев против 5883, зафиксированных по состоянию на субботу, 7 марта.

Из общего количества инфицированных 622 человека полностью выздоровели, около 650 человек находятся в больницах.

Как сообщал "Апостроф", ранее Италия пошла на радикальные меры из-за коронавируса, запретив все публичные мероприятия, в том числе свадьбы и похороны.