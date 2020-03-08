Коронавирус из Китая охватил почти сотню стран, число жертв растет: свежие данные

Смертельный коронавирус из Китая охватил 93 страны, более 104 тыс. человек во всем мире по состоянию на воскресенье, 8 марта, заражены COVID-19.

Об этом сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

В Южной Корее зарегистрирован 7041 случай заболевания, в Италии - 5883, во Франции - 949. В России число зараженных составило 14 человек.

В Испании подтверждены 100 новых случаев инфицирования. В Иране заявили о 1076 новых случаях инфицирования коронавирусом. В США зафиксировано 139 новых случаев заражения коронавирусом. В Швеции и Норвегии за сутки обнаружили более 100 случаев инфицирования COVID-19.

Отмечается, что по состоянию на 7 марта в Китае от коронавируса COVID-19 вылечились 57065 человек, их выписали из больниц. За сутки в стране умерли 27 человек, все эти случаи зафиксированы в провинции Хубэй. Таким образом, число жертв выросло до 3097.

На территориях вне материкового Китая с момента начала распространения инфекции подтверждено 164 случая заражения: 109 в Гонконге (двое скончались), 45 на Тайване (один человек умер) и десять в Макао.

В Украине зафиксирован только один случай заболевания коронавирусом.

Как сообщал "Апостроф", в ВОЗ предположили, что распространение COVID-19 продолжится летом: у медиков нет данных о том, как вирус будет развиваться в различных климатических условиях.