Смертность в Италии стремительно растет: свежие данные о ситуации с коронавирусом в мире

По состоянию на утро понедельника, 9 марта, в мире коронавирусом, который охватил почти 100 стран, заражены уже 110 041 человек.

Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты распространения заболевания Исследовательского центра системных наук и инженерии Университета Джонса Хопкинса в США.

В воскресенье, 8 марта, число погибших резко выросло со 154 до 366. Лидером по смертности из-за COVID-19 стала Италия. Там заболели 7 375 человек, из них 366 погибли. На втором месте находятся США – из 472 зараженных скончались уже 19 человек (4,03%). Китай остается на третьем месте, из 80 735 инфицированных умерли 3,83%. На четвертом месте по смертности от коронавируса – Иран, там скончались 366 человек (3,83%), заражены 6 566.

По данным ВВС, всего с начала вспышки китайского коронавируса в мире скончались 3 825 человек. При этом 61 982 зараженных удалось вылечить.

Не смотря на страшные данные распространение вируса начало замедляться. Об этом свидетельствует наименьшее число новых случаев заражения за сутки с января в Китае. 7 марта там было зафиксировано 40 новых случаев заражения – это почти в два раза меньше, чем в 6 марта. Из них 27 инфицированных умерли – это также самый низкий показатель за более чем месяц, все они ограничены городом Ухань, где появился вирус.

Как сообщал "Апостроф", в Китае дезинфицируют улицы из-за вспышки смертельного коронавируса.