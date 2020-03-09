В Германии сделали срочное заявление о смертях от коронавируса

В понедельник, 9 марта, Министерство здравоохранения Германии подтвердило первые случаи смерти от коронавируса Covid-19 в стране.

Об этом сообщает DW.

По информации ведомства, известно о двух смертях, причиной которых стал именно коронавирус.

Отметим, что это не первый умерший от коронавируса гражданин Германии. Ранее сообщалось о 60-летнем мужчине, который умер от заболевания на территории Египта.

Ранее 9 марта канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что ожидает дальнейшего распространения коронавируса в стране. Она также рассказала о гигиенических и карантинных мерах по остановке эпидемии.

Как сообщал "Апостроф", по состоянию на утро понедельника, 9 марта, в мире коронавирусом заражены уже 110 041 человек. В Германии, по последним данным, заболело 1112 человек.