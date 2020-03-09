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В Сирии бензовоз на скорости протаранил автобусы и авто: десятки погибших и раненых, фото

понедельник, 09 марта 2020, 08:17
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В Сирии бензовоз, у которого отказали тормоза, на огромной скорости протаранил два автобуса и 15 автомобилей, погибли 32 человека, 77 получили ранения.

Об этом сообщает SANA.

Авария произошла на трассе Дамаск - Хомс в районе моста Аль-Багдад.

По словам министра внутренних дел Сирии Мухаммада Халида Ар-Рахмуна, причиной ДТП стала неисправность тормозов бензовоза. Водитель грузовика потерял контроль над управлением, врезался в пассажирские автобусы и протаранил еще 15 легковых автомобилей.

Губернатор провинции Дамаск Аляа Ибрагим сообщил, что все погибшие и раненые были доставлены в больницы Дамаска.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Краснодарском крае России из-за непогоды в аварию попали более 30 машин. В результате трагедии погибли два человека, а еще шестеро людей пострадали.

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