В Сирии бензовоз на скорости протаранил автобусы и авто: десятки погибших и раненых, фото

В Сирии бензовоз, у которого отказали тормоза, на огромной скорости протаранил два автобуса и 15 автомобилей, погибли 32 человека, 77 получили ранения.

Об этом сообщает SANA.

Авария произошла на трассе Дамаск - Хомс в районе моста Аль-Багдад.

По словам министра внутренних дел Сирии Мухаммада Халида Ар-Рахмуна, причиной ДТП стала неисправность тормозов бензовоза. Водитель грузовика потерял контроль над управлением, врезался в пассажирские автобусы и протаранил еще 15 легковых автомобилей.

Губернатор провинции Дамаск Аляа Ибрагим сообщил, что все погибшие и раненые были доставлены в больницы Дамаска.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Краснодарском крае России из-за непогоды в аварию попали более 30 машин. В результате трагедии погибли два человека, а еще шестеро людей пострадали.