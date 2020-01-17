В России десятки авто попали в смертельную аварию: фото и видео

В Краснодарском крае России из-за непогоды в аварию попали более 30 машин.
Об этом сообщают в Telegram-канале Life shot.
ДТП произошло под городом Краснодар. Там столкнулись 32 машины. В результате трагедии погибли два человека, а еще шестеро людей пострадали. По другим данным, один человек погиб и четыре пострадали.
Отмечают, что авария случилась из-за сильного тумана. Детали происшествия устанавливаются.
Напомним, в Приморском крае (Российская Федерация) из-за сильного снегопада произошло массовое ДТП, в котором столкнулись, по разным данным, от 18 до 50 машин.
Как ранее сообщал "Апостроф", на США обрушились мощные снегопады, в результате чего на нескольких трассах парализовано движение, растет количество аварий.