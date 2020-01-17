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В России десятки авто попали в смертельную аварию: фото и видео

пятница, 17 января 2020, 10:50
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В Краснодарском крае России из-за непогоды в аварию попали более 30 машин.

Об этом сообщают в Telegram-канале Life shot.

ДТП произошло под городом Краснодар. Там столкнулись 32 машины. В результате трагедии погибли два человека, а еще шестеро людей пострадали. По другим данным, один человек погиб и четыре пострадали.

Отмечают, что авария случилась из-за сильного тумана. Детали происшествия устанавливаются.

Напомним, в Приморском крае (Российская Федерация) из-за сильного снегопада произошло массовое ДТП, в котором столкнулись, по разным данным, от 18 до 50 машин.

Как ранее сообщал "Апостроф", на США обрушились мощные снегопады, в результате чего на нескольких трассах парализовано движение, растет количество аварий.

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