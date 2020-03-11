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Катастрофа пассажирского самолета с украинцами: Иран сделал неожиданное заявление

среда, 11 марта 2020, 21:50
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Фото: Андрей Шевченко/Twitter

Иран, который ранее категорически был против передачи черных ящиков сбитого в Тегеране Boeing-737 8 января, все-таки пошел на этот шаг.

Об этом в Тwitter сообщил посол Украины в Канаде Андрей Шевченко.

По его словам, такое заявление сделал в Монреале на сессии Совета ICAO (Международная организация гражданской авиации) представитель Ирана Фархад Парвареш.

"Иран соглашается направить "черные ящики" в Украину с последующей передачей Франции в случае, если понадобится дополнительная экспертиза", - написал Шевченко.

Как сообщалось, в сети появилась расшифровка аудиозаписи с переговорами диспетчерской службы аэропорта Тегерана и второго пилота самолета компании Iran Aseman Airlines в момент попадания ракеты в самолет МАУ в среду, 8 января.

Подробнее о том, при каких условиях украинский самолет в Иране могли сбить умышленно, читайте в материале "Апострофа": Приказано уничтожить: новые факты о катастрофе МАУ.

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