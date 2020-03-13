Умрет много людей: Борис Джонсон обратился к британцам с тревожным заявлением

В Великобритании ввели новые меры по противодействию эпидемии коронавируса. Премьер-министр Борис Джонсон выступил по этому случаю с громким заявлением.

По словам премьера, нынешний кризис является самым тяжелым в области здравоохранения для нашего поколения.

"Это будет распространяться и дальше. Я должен быть честен с вами, честен с британской общественностью - многие семьи, очень многие семьи потеряют своих близких раньше времени", - сказал он.

По состоянию на вечер 12 марта в Великобритании насчитывается 596 подтвержденных случаев болезни и 10 фактов смерти.

В связи с этим премьер рекомендовал гражданам даже с легкими симптомами заболевания оставаться дома по меньшей мере семь дней. Кроме того, людям преклонного возраста настоятельно рекомендовали не выходить в ближайшие недели из дома.

В стране могут принять решение об отмене спортивных соревнований и массовых мероприятий.

Напомним, что тест супруги премьер-министра Канады Софи Грегуар-Трюдо на коронавирус оказался положительным.