Могут появиться лекарства: ученым удалось совершить прорыв в борьбе с коронавирусом

Нидерландские ученые обнаружили антитело, которое блокирует инфекцию, вызванную коронавирусом COVID-19.

Об этом сообщает NOS.

По мнению профессора клеточной биологии Франка Гросфелда, выявленное антитело может быть использовано для изготовления лекарств против коронавируса. Ученым удалось обнаружить его после лабораторных исследований подобных COVID-19 вирусных инфекций.

"Мы должны что-то сделать и, возможно, мы уже что-то имеем. Поэтому мы начали сразу же работать в этом направлении", - заявил ученый.

Отмечают, что теперь антитело должны протестировать на человеке. Все эти опыты могут затянуться на несколько месяцев. На этот момент исследования должны получить разрешение от других ученых в области биологии.

Кроме того, ученые утверждают, что пока рано говорить об эффективности, ведь самое главное - профилактика, а не лечение, поэтому необходимо найти вакцину от коронавируса.

Напомним, за все время с начала вспышки коронавируса зарегистрировано 156 399 случаев заражения. Вылечились от COVID-19 71 689 человек, а умерли - 5 429.

Как сообщал "Апостроф", 25-летний британец, который живет и работает преподавателем в Ухане, стал первым гражданином своей страны, который подхватил коронавирус. В статье британскому изданию он детально описал свой путь к выздоровлению.