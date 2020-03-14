В Европе назвали коронавирус самым большим кризисом со времен Второй мировой: новые жуткие данные

Вечером в субботу, 14 марта, в Италии заявили о 175 новых случаях смерти от коронавируса Covid-19.

Об этом сообщает итальянская служба гражданской защиты.

Также в Италии было зарегистрировано 3497 новых случаев коронавируса. Таким образом, общее число случаев заболевания увеличилось до 21 157, 1441 человек скончались.

Кроме того, в Испании число погибших выросло до 190 человек. Во Франции скончался 91 человек, число заболевших выросло до 4499.

Также число подтвержденных случаев коронавируса в Германии достигло 4233.

"Европа не знала такого кризиса, как эпидемия Covid-19, со Второй мировой войны", – заявил глава Европарламента Давид Сассоли.

По данным Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса, по состоянию на 20:00 субботы, 14 марта, общее количество заболевших коронавирусом в мире составляет 153 511. На первом месте среди заболевших по-прежнему находится Китай, где подтверждены 80 976 случаев.

Напомним, подробнее о пандемии коронавируса читайте в материале "Апострофа": Шокирующие цифры в Италии и осложнение болезни: коронавирус убивает Европу.