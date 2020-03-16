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Больше, чем в Китае: появились шокирующие данные по зараженным коронавирусом в Европе, карта

понедельник, 16 марта 2020, 08:40
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Фото: Фото из открытых источников

В Италии, где только за воскресенье, 15 марта, от коронавируса умерли 369 человек, количество погибших и тех, кто выздоровел от COVID-19 сравнялось и составило 369 и 368 человек соответственно.

Об этом можно судить по карте распространения коронавируса от Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса.

При этом, в Италии в общей сложности заразились 3590 человек. Для сравнения за минувшие сутки в Китае заболели на коронавирус 26 человек. В то же время, из больниц выписали 1357, умерли – 10.

Следующими после Италии, по числу выявленных инфицированных в сутки, идут Испания и Германия - 1407 и 1210 случаев. Ни одного случая выздоровления не зарегистрировано. Кроме того, в Испании умерли 94 человека, в Германии – 2.

В Иране также темпы распространения болезни очень стремительные: за сутки подтвердили 1209 случаев. Однако тех, кто справился с вирусом также много – 1631 человек за сутки. Умерли 113 людей.

В Швейцарии обнаружили 841 инфицированного, в США – 773, Австрии – 205, Бельгии – 197, Голландии – 176, Норвегии – 131, Греции –103. Во всех этих странах, кроме Швейцарии, за сутки не зафиксировали ни одного человека, который вылечился.

Также впервые Covid-19 подтвердили в Центральноафриканской Республике, Конго, Экваториальной Гвинеи и в частично признанной Республике Косово.

По данным на 8:40 16 марта

Как сообщал "Апостроф", ранее известный журналист Андрей Мальгин рассказал о правилах выживания в зараженной коронавирусом Италии.

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