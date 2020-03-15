Пахнет катастрофой: появились устрашающие цифры по жертвам коронавируса в Италии

В Италии, которая побила рекорд по количеству смертей от коронавируса, количество зараженных COVID-19 за сутки выросло на 2853 человек. В тоже время, число выздоровевших стало большим на 369 человек по сравнению с субботой, 14 марта.

Об этом сообщает местное издание La Repubblica.

Общее число смертей в Италии за время пандемии коронавируса достигло 1809, в то время как число выздоровевших - 2335. Отмечается, что из 20 603 положительных случаев заражения COVID-19, 9 268 человек находятся в изоляции дома без симптомов или с легкими симптомами, 1672 находятся в реанимации.

При этом, общее количество зараженных людей в Италии по последним данным составило 27 747. Стоит отметить, что наиболее критическая ситуация наблюдается в Ломбардии: здесь зафиксировано 252 летальных исходов за сутки из 368 общего количества смертей по стране за последние 24 часа.

По данным чрезвычайного комиссара Анджело Боррелли, на данный момент в Италии насчитывается более 20 603 тысяч человек, страдающих коронавирусом, а это на 2853 человека больше, чем в субботу, 14 марта, а общее число инфицированных людей, включая пострадавших и тех, кому удалось излечиться, достигло 27 747 человек.

Как сообщал "Апостроф", ранее медсестра из Италии показала свое лицо после часов борьбы с коронавирусом в госпитале, чем шокировала пользователей сети.