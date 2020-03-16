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Бегите и запасайтесь: известный журналист рассказал о правилах выживания в зараженной коронавирусом Италии

понедельник, 16 марта 2020, 07:08
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Фото: Фото из открытых источников

Известный российский журналист Андрей Мальгин, практически постоянно проживающий в Италии, откуда спецбортом в воскресенье, 15 марта, эвакуировали 123 украинца из-за коронавируса, посоветовал не медлить и не полагаться на авось, а закупиться продуктами первой необходимости, чтобы пандемия COVID-19 не застала врасплох.

Об этом он написал на своей Facebook-странице, рассказав об ситуации в Италии на примере его маленького городка, где живет с семьей.

"Бомба упала прямо на наш небольшой городок. До этого момента я надеялся, что пронесет. Тоскана все-таки относительно благополучна была в этом смысле. Сегодня у нас в поселке первые заболевшие. Двое. 77-летнего старика в тяжелом состоянии увезли в районную больницу и поместили в реанимацию. И еще 36-летний, у него в легкой форме, но также госпитализировали. Сейчас будут активно проверять их контакты. Они вроде не очень многочисленны. Старик давно был прикован к постели и ни с кем не общался. Но наверняка у кого-нибудь еще найдут. Получили короткую эсэмэску от мэра: "Пожалуйста, оставайтесь дома". Как-то стремно", - рассказал он.

По его словам, если кто-то думает, что дефицит с продуктами в случае наступления пандемии вряд ли произойдет, то этот человек глубоко ошибается.

"Из-за перегруженности следующую доставку продуктов мне удалось оформить только на следующий понедельник, на 23 число. Заказал сразу на 300 евро. И еще такой же заказ на 30-е. Запас карман не тянет. Но до 23-го можем не продержаться, так как я категорически не разрешаю жене ехать в супермаркет. Ничего, пару последних дней посидим на макаронах и кашах. Закончится водка – перейду на виски. Главное, что воды и молока у нас с запасом. Кое-что удается выловить на просторах Амазона. Амазон привез целый шкаф кормов для наших животных", - продолжает он, рассказывая о ситуации с продовольствием.

Он и его семья практически не выходят из дома, даже с собакой он гуляет в периметре возле дома.

"С сегодняшнего дня не выхожу с псом за калитку. Сажаю на поводок и хожу кругами вокруг дома, к его удивлению. Как воспитанный пёс, он долго не хотел делать по-большому на участке. Но пришлось. С завтрашнего дня у ребенка уже три виртуальных урока в день, скоро восстановят полноценное расписание. До Пасхи школы могут не открыть. Усиленно занимаюсь с ним русским. Насильно сажаю смотреть хорошее кино. Иначе он уйдет с головой в мир компьютерных игр и уже оттуда не вернется. Девочка в доме напротив нарисовала цветными фломастерами плакат и вывесила на заборе: "Я сижу дома!" Ну ясно, что сидишь. Все сидим. Может, тоже что-нибудь написать и вывесить, чтоб она прочла? Надо же как-то общаться", - говорит Мальгин.

Также он посоветовал никого не слушать и запастись продуктами хотя бы на какое-то непродолжительное время.

"И я вам так скажу. Не слушайте начальство, которое призывает не бежать в магазины и не запасаться продуктами. Мол, еды на всех хватит. Так вот. Бегите и запасайтесь. И не потому, что потом продуктов может не хватить, а потому, что может настать момент, когда ходить в многолюдные места и стоять в кашляющих очередях будет просто опасно для жизни", - уверен журналист.

Подробнее о ситуации в Италии, читайте в материале "Апострофа": Пахнет катастрофой: появились устрашающие цифры по жертвам коронавируса в Италии.

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