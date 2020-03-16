Коронавирус продолжает "убивать" Италию: новые жуткие данные о погибших

В понедельник, 16 марта, в Италии зарегистрировано 2 470 новых зараженных коронавирусом, а умерли 349 пациентов.

Об этом сообщает издание La Repubblica.

Всего в стране насчитывают 23 073 больных коронавирусом. Общее количество инфицированных людей, включая пострадавших и выздоровевших, достигло 27 980 человек.

16 марта вследствие заражения COVID-19 умерли 349 людей, что на 19 меньше, чем 15 марта. В целом скончались 2 158 человек. По последним данным, выздоровело от коронавируса за день - 414 человек. Общее количество выздоровевших таким образом достигло в Италии 2749 человек.

По данным La Repubblica, только в регионе Ломбардия зарегистрировано 14 649 больных коронавирусной инфекцией. Также там умерли 1 420 человек. А 16 марта там скончались 202 человека.

Как сообщал "Апостроф", ранее медсестра из Италии показала свое лицо после часов борьбы с коронавирусом в госпитале, чем шокировала пользователей сети.