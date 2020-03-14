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Медсестра из Италии показала свое лицо после часов борьбы с коронавирусом: сеть впечатлило фото

суббота, 14 марта 2020, 23:58
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23-летняя медсестра Алессия Бонари, которая работает в одной из больниц Милана, рассказала о том, в каких условиях приходится работать медикам в охваченной коронавирусом Италии.

На своей странице в Instagram она опубликовала "селфи" с синяками после многочасовой работы в защитной маске и очках.

Девушка призналась, что очень устала физически и психологически. Она боится возвращаться в больницу, но, как и ее коллеги, гордится работой, любит ее и будет продолжать ухаживать за своими пациентами.

"Я боюсь, потому что маска может плохо прилегать к лицу, или я случайно прикоснусь к себе грязными перчатками. Либо линзы что-то пропустят в глаза... Я физически устала, потому что защитные средства плохие, в халате я потею, а, одевшись, не могу ходить в туалет или пить в течение шести часов", – написала Алессия.

Она также призвала людей быть осторожными, оставаться дома и, таким образом, заботиться об окружающих, о тех, кто может пострадать от смертельно опасного вируса.

"Мы, молодые люди, не застрахованы от коронавируса, мы тоже можем заболеть. Но я не могу позволить себе роскошь вернуться на карантин, я должна идти на работу и делать свое дело. Вы делайте свое, я прошу вас, пожалуйста!" – отметила девушка.

С момента публикации поста его лайкнули почти 900 000 пользователей Instagram. Десятки тысяч человек оставили восторженные комментарии и поблагодарили врачей за их работу.

Так медсестра выглядит до многочасового ношения маски:

Напомним, подробнее о пандемии коронавируса читайте в материале "Апострофа": Шокирующие цифры в Италии и осложнение болезни: коронавирус убивает Европу.

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