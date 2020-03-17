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Коронавирус в Италии: количество смертей достигло 2500

вторник, 17 марта 2020, 20:01
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Фото: РБК-Украина

По данным на вторник, 17 марта, в Италии, которая лидирует по количеству смертей от коронавируса, за сутки COVID-19 убил 345 человек.

Об этом сообщает местное издание Repubblica.

По данным предоставленным Анджело Боррелли, главой гражданской защиты, в связи с этим общее число погибших со дня начала пандемии коронавируса составило уже 2503 человека.

При этом, заразившихся итальянцев оказалось больше, чем в понедельник, 16 марта. Так, во вторник, 17 марта, их оказалось 2998 человек, а 16 марта их было 2989 человек. Общее число заболевших в стране составляет 26 062 человека. Из них 2060 госпитализированы в реанимацию, 10% от общего числа.

При этом, за сутки удалось излечиться 192 людям, в общей сложности таких пациентов насчитывается уже 2941 человека с первого дня пандемии.

Общее количество случаев коронавируса, учитывая переболевших, возросло до 31 506, что на 3526 больше, чем в понедельник, 16 марта.

Как сообщал "Апостроф", ранее медсестра из Италии показала свое лицо после часов борьбы с коронавирусом в госпитале, чем шокировала пользователей сети.

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