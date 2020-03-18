Какой штраф платят в Украине и других странах за нарушение карантина: инфографика

В то время как в Украине ввели штрафы более 1200 долларов за нарушение карантина из-за пандемии коронавируса, то в некоторый странах штрафуют на миллион долларов.

Инфографику опубликовал Ukrainian Institute for the Future.

Напомним, Верховная Рада Украины 17 марта поддержала усиление ответственности за нарушение правил карантина и умышленное инфицирования других людей. За такие действия предусматривается административная и уголовная ответственность:

За нарушение правил и норм карантина будет установлен штраф - от 17 000 до 34 000 гривен.

Если такие действия привели или могли привести к распространению болезни - арест на 6 месяцев или ограничение или лишение свободы на 3 года.

Если нарушение правил обсервации повлекшее смерть или иные тяжкие последствия - нарушителю предусмотрено от 5 до 8 лет заключения.

В других странах за нарушение правил карантина грозит штраф от 200 долларов до 1 миллиона. Также предусмотрен в виде наказания тюремный срок. А в Китае возможно применение смертной казни.

Про борьбу с коронавирусом в Украине методом карантина или введением чрезвычайного положения читайте в материале "Апострофа": Одного карантина мало: что изменит в Украине режим чрезвычайного положения.