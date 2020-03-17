Одного карантина мало: что изменит в Украине режим чрезвычайного положения

По состоянию на 16 марта, в Украине официально зафиксированы 7 случаев заболевания коронавирусом COVID-19: 4 случая в Черновицкой, 1 случай в Житомирской области и два случая зарегистрированы в Киеве. И хотя чрезвычайного положения в стране власть не вводила, предпринятые карантинные меры уже выглядят очень строгими. Так что сценарий введения ЧП выглядит вполне реалистичным, и такую вероятность уже подтвердил президент Владимир Зеленский. Что ждет страну в этом случае, разбирался "Апостроф".

Закрыть все

Радикально усилить общенациональные меры по противодействию распространению коронавируса в понедельник, 16 марта, предложил президент Владимир Зеленский. Глава государства призвал Кабмин закрыть все ТРЦ, кафе, рестораны, учреждения культуры, развлечений и услуг. Также запретить массовые мероприятия (включая обряды и церемонии) с участием более 10 человек.

С 18 марта Зеленский требует запретить все междугородние и межобластные перевозки и даже закрыть метрополитены в Киеве и других городах, где есть такое средство передвижения.

"Городские перевозки могут осуществляться в режиме: до 10 человек – в маршрутных такси и такси и до 20 человек – в троллейбусах, автобусах, вагонах трамвая", - отметил глава государства.

В понедельник, 16 марта, Кабинет министров одобрил предложение президента о закрытии метро в Киеве, Харькове и Днепре в течение 17 марта, во избежание распространения коронавируса, который к вечеру был обнаружен уже в Киеве. Один из заболевших COVID-19 - студент, а другая - туристка, недавно прибывшая из Франции (Европа признана эпицентром распространения коронавируса). Таким образом, вместе с киевским "кейсом", в стране зафиксированы уже 7 случаев опасного заболевания.

А что, если ЧП

Действия властей очень напоминают режим чрезвычайного положения. Вероятность введения этого режима вечером 16 марта де-факто допустил президент Владимир Зеленский. Согласно закону "О правовом режиме чрезвычайного положения", ЧП может вводиться как по всей стране, так и в отдельных регионах при возникновении чрезвычайных ситуаций техногенного или природного характера, которые могут привести к человеческим потерям и создают угрозу для жизни и здоровья граждан.

Пандемия как раз и является одним из условий для введения ЧП. Как же работает этот механизм? Кабмин обращается к президенту, а гарант издает указ, в котором обосновывает необходимость принятия чрезвычайного положения, а также подробно разъясняет какие конституционные права и свободы украинцев будут ограничены.

Прежде всего, это свобода передвижения путем ограничения движения транспортных средств. Речь может идти не просто об отмене пассажирских перевозок, как предлагает президент сейчас, а о возможном запрете передвижения на определенной территории в принципе, даже на личном транспорте.

Также это запрет массовых мероприятий и забастовок. Закон предусматривает и принудительное отчуждение имущества у физических и юридических лиц.

Дополнительно, в случае ЧП, может осуществляться эвакуация людей. Только эвакуированных граждан государство обязано где-то поселить. Для этого может вводиться, так называемая, квартирная повинность.

Естественно, карантинные меры могут становиться жестче, например, меняться режим работы предприятий с переориентацией их на производство продукции, необходимой в случае ЧП (масок, костюмов биологической защиты).

Государство может вводить и особый порядок распределения продуктов питания, а также предметов первой необходимости. Любого чиновника или руководителя госпредприятия власть будет иметь право отстранить от работы, если посчитает, что он плохо работает в условиях ЧП.

Утвердить указ президента о введении ЧП должен парламент в течение двух дней.

ЧП в масштабах всей страны вводится на 30 суток, и на 60 суток в случае, если действие чрезвычайного положения распространяется на отдельные регионы. Впрочем, по истечении 30 суток действие чрезвычайного положения можно будет продлить еще на 30 суток, но для этого вновь нужно согласие парламента.

Ответственность

Ответственность за невыполнение указа президента о введении чрезвычайного положения (если таковой будет одобрен парламентом), будет регламентироваться Административным и Уголовным кодексом.

Так согласно ст. 42 Кодекса Украины об административных нарушениях ("Нарушение санитарных норм"), физлица могут получить максимальный штраф в сумме 204 гривен, а должностные лица - 425 гривен.

Уголовную ответственность устанавливает статья 325 УК Украины "Нарушение санитарных правил и норм по предупреждению инфекционных заболеваний". Диапазон наказания в таком случае колеблется от штрафа в 1700 гривен до лишения свободы на срок до 8 лет в том случае, если нарушения санитарных правил привели к гибели людей.

Первым кандидатом на наказание может стать мэр Харькова Геннадий Кернес, который отказался выполнять карантинные меры в своем городе. В частности, господин Кернес заявил, что не собирается закрывать харьковское метро, считая такое решение необоснованным для города.