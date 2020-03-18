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Помечтаем: в сети показали видео из палаты для больного коронавирусом в Израиле

среда, 18 марта 2020, 01:11
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В Израиле, который также настиг коронавирус, что убил в Украине в понедельник, 16 марта, 33-летнюю женщину из Черновцов, оборудовали специальные палаты для больных COVID-19.

Соответствующее видео опубликовано в сети.

На кадрах больной коронавирусом сам рассказывает о том, как это находиться в палате, где все продумано до мелочей, начиная от аппарата для вентиляции легких, заканчивая личными вещами, которые больным выдают в неограниченном количестве. В помещении все организовано и сделано так, лишь бы пациенту было комфортно.

"Вот так выглядит в Израиле отделение, где лежат больные коронавирусом. У нас вы такого не увидите. Помечтаем", - комментируют кадры в Telegram-канале "CORONAVIRUS | КОРОНАВИРУС | ЭКСТРЕННО".

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, что в Италии с первого дня пандемии коронавируса умерли уже более 2500 человек.

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