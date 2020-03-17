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В Италии нашли лекарство от коронавируса и уже используют в больницах

вторник, 17 марта 2020, 10:12
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В Италии заявили о положительном результате лечения больных коронавирусом препаратом против ревматоидного артрита "Тоцилизумаб" (Tocilizumab) производства фармацевтической компании Roche.

Об этом сообщает La Repubblica..

Специалист по инфекционным заболеваниям в больнице Котуньо в Неаполе Винченцо Монтесарчио рассказал, что больницы начали запрашивать у Итальянской медицинской агенции (AIFA) утверждение такого плана лечения.

По его словам, в выходные, 14-15 марта, четверо пациентов, поступивших в больницу Котуньо в Неаполе с диагнозом коронавирус, получали лечение противоартритным препаратом "Тоцилизумаб".

Это стало следствием научного эксперимента, протокол которого был одобрен на государственном уровне. В общей сложности уже 11 пациентов в Неаполе лечили не по назначению указанным препаратом и результаты впечатляют.

"Четырем пациентам в реанимации лучше. По первому пациента мы ждем оценки реаниматолога, прежде чем приступить к его экстубации. У трех из четырех пациентов, получавших "Тоцилизумаб", начиная с субботы был получен превосходный ответ на препарат. Они не проходили интенсивную терапию, но были госпитализированы в достаточно тяжелом состоянии", – поделился Монтесарчио.

В других больницах также сообщили о положительном эффекте лекарства. В медучреждениях Прато и Козенце несколько пациентов, которых лечили "Тоцилизумабом", пошли на поправку.

Эксперимент продолжили и в Апулии.

"Некоторым пациентам, инфицированным коронавирусом, уже началось введение препарата "Тоцилизумаб", который в Неаполе позволил трем пациентам, поступившим в реанимацию, выздороветь", – поделился глава региональной целевой группы Пьерлуиджи Лопалко.

В других регионах также заметили быстрое улучшение состояния больных после приема "Тоцилизумаба". Компания Roche выдала около 600 единиц препарата в разные больницы страны.

"Идея родилась, потому что мы используем иммунотерапию при опухолях и лечим некоторые побочные эффекты с помощью "Тоцилизумаба". Механизм, лежащий в основе расстройства COVID-19, очень похож на механизм онкологического лечения. Мы также поговорили с китайскими врачами, которые уже лечили препаратом 21 пациента, и у 20 наблюдалось значительное улучшение", – пояснил президент Фонда меланомы Паоло Асьерто.

Как сообщал "Апостроф", ранее медсестра из Италии показала свое лицо после часов борьбы с коронавирусом в госпитале, чем шокировала пользователей сети.

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