RU  UA  EN

четверг, 19 марта
  • НБУ:USD 27.60
  • НБУ:EUR 29.20
НБУ:USD  27.60
Меню
Мир

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

19 марта

11:12
Это очень страшно: Маша Ефросинина рассказала о своей главной фобии Lime
10:57
Зараженная коронавирусом Ольга Куриленко рассказала о своем состоянии Lime
09:59
После отмены Евровидения-2020 Go_A ответили, будут ли представлять Украину в следующем году Lime
07:29
Путин отличился в Крыму новым заявлением про украинцев и "единый" язык: видео
07:11
Как приготовить окрошку на березовом соке: подробный рецепт сезонного блюда Lime

18 марта

20:53
Цинизм вылезет боком: Ляшко поймал власть на избирательной борьбе с коронавирусом
19:55
Коронавирус в Раде: заразиться могли спикер и нардепы
19:02
В офис, в бар и на каждый день: 8 стильных образов с белой рубашкой на весну 2020 Lime
18:06
Актриса "Дизель Шоу" Виктория Булитко рассказала о любимом, с которым состоит в отношениях более 5 лет Lime
17:39
Коронавирус у нардепа: кому в Верховной Раде придется уйти на карантин
17:15
Актер Идрис Эльба поделился страхами после диагностики коронавируса Lime
17:05
Виртуальное голосование: Рада готовится к чрезвычайным мерам из-за коронавируса
Все новости

Украине на заметку: как Италия добилась эффективного режима карантина, документ

четверг, 19 марта 2020, 09:59
переглянути новину українською

В городах Италии при карантине из-за коронавируса работает специальная система пропусков, с помощью которых можно передвигаться по улицам.

Фото документа были опубликованы в Telegram-канале "Klymenko Time".

"Наша подписчица от своих родственников в Милане прислала вот такие фото, которые показывают как работает система карантина в городах Италии для нераспространения коронавируса в стране. В крайнем случае что-то подобное ожидает и нас", – говорится в подписи к фото пропуска.

Как отмечается, в документе указывается фамилия, имя, год и место рождения, адрес проживания и причина, по которой владелец должен выйти из дома. Пропуск заверяется в главном полицейском участке. В случае отсутствия документа нарушителей режима карантина ожидает штраф, а при повторном нарушении – тюрьма.

Люди в Италии при этом не теряют оптимизма. Опубликовано было также фото одного из балконов Милана. Надпись на плакате – "Все будет хорошо".

Как ранее сообщал "Апостроф", в среду, 18 марта, в Италии был поставлен суточный рекорд по количеству погибших от коронавируса за день – 475 человек.

Фотогалереи

Все
Город без людей. Как выглядит Киев во время карантина
Киевский карантин. Как работает общественный транспорт 17 марта
Десять фотомгновений весны в ботаническом саду имени Фомина
В Киеве отпраздновали День добровольца
СНБО против коронавируса. Как проходил брифинг в Офисе президента
Карантин в Киеве. На входе в КГГА измеряют температуру

Читайте также

Нагнуть Европу: почему никто не остановил Россию в ПАСЕ

Удивительная история спасения евреев в Швейцарии во время Второй мировой войны

В Украине бандеровцы, а в Польше агрессоры: как Путин "дружит" с соседями

Тревожные звоночки: как "партия холодильника" морозит дружбу Хорватии с Украиной

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

Разработка сайта: