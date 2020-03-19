Украине на заметку: как Италия добилась эффективного режима карантина, документ

В городах Италии при карантине из-за коронавируса работает специальная система пропусков, с помощью которых можно передвигаться по улицам.

Фото документа были опубликованы в Telegram-канале "Klymenko Time".

"Наша подписчица от своих родственников в Милане прислала вот такие фото, которые показывают как работает система карантина в городах Италии для нераспространения коронавируса в стране. В крайнем случае что-то подобное ожидает и нас", – говорится в подписи к фото пропуска.

Как отмечается, в документе указывается фамилия, имя, год и место рождения, адрес проживания и причина, по которой владелец должен выйти из дома. Пропуск заверяется в главном полицейском участке. В случае отсутствия документа нарушителей режима карантина ожидает штраф, а при повторном нарушении – тюрьма.

Люди в Италии при этом не теряют оптимизма. Опубликовано было также фото одного из балконов Милана. Надпись на плакате – "Все будет хорошо".

Как ранее сообщал "Апостроф", в среду, 18 марта, в Италии был поставлен суточный рекорд по количеству погибших от коронавируса за день – 475 человек.