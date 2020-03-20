Десятки украинцев застряли в охваченной коронавирусом Испании: видео

В Испании, которую охватил коронавирус, застряли около 80 украинцев на курортном острове Тенерифе.

Об этом сообщает ТСН.

Из-за закрытого сообщения между островом и материковой частью Испании граждане Украины не могут покинуть курорт. Украинцы отмечают, что украинское консульство посоветовало им взять билеты Мадрид-Киев на воскресенье. Многие так и сделали, однако из-за пандемии коронавируса с Тенерифе их не выпускают, а авиаперевозчик отказывается вернуть деньги за билеты.

По словам "пленных" в Испании, им предлагают купить чартерный билет, который стоит 400 евро. В то же время в украинском консульстве журналистам ситуацию пока не прокомментировали.

Как сообщал "Апостроф", в Эквадоре местные власти устроили протест, перегородив посадочную полосу для самолета из Испании, где которую неделю лютует коронавирус.