Самолету из Испании перекрыли посадочную полосу из-за страха перед коронавирусом: видео

В Эквадоре местные власти устроили протест, перегородив посадочную полосу для самолета из Испании, где которую неделю лютует коронавирус.

Соответствующее видео, снятое с вертолета, опубликовал на Facebook-странице пользователь под ником Amith Singh.

"Мэр второго по величине города Эквадора, мобилизовал в аэропорт дюжину официальных транспортных средств, чтобы предотвратить посадку рейса из Испании", - говорится в сообщении.

Таким образом Эквадор выразил свое не желание того, чтобы на его территории приземлялись международные рейсы, поскольку они опасаются, что это приведет к распространению COVID-19.

"Мир не будет таким же после COVID-19", - комментирует кадры автор видео.

Как сообщал "Апостроф", число жертв от COVID-19 в Италии превысило число жертв в Китае по данным на четверг, 19 марта.