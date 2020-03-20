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Самолету из Испании перекрыли посадочную полосу из-за страха перед коронавирусом: видео

пятница, 20 марта 2020, 04:25
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В Эквадоре местные власти устроили протест, перегородив посадочную полосу для самолета из Испании, где которую неделю лютует коронавирус.

Соответствующее видео, снятое с вертолета, опубликовал на Facebook-странице пользователь под ником Amith Singh.

"Мэр второго по величине города Эквадора, мобилизовал в аэропорт дюжину официальных транспортных средств, чтобы предотвратить посадку рейса из Испании", - говорится в сообщении.

Таким образом Эквадор выразил свое не желание того, чтобы на его территории приземлялись международные рейсы, поскольку они опасаются, что это приведет к распространению COVID-19.

"Мир не будет таким же после COVID-19", - комментирует кадры автор видео.

Как сообщал "Апостроф", число жертв от COVID-19 в Италии превысило число жертв в Китае по данным на четверг, 19 марта.

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