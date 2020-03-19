Каждые 16 минут: свежие данные о дикой смертности от коронавируса в Испании

В четверг, 19 марта в Испании из-за коронавируса умерли более 170 людей, а заражены 3431 человек.

Об этом сообщает издание El Pais.

С каждым днем в стране увеличивается количество зараженных и смертей вследствие COVID-19. Например, 19 марта инфицированых стало на 25% больше, чем было зафиксировано за прошедшие сутки. Сейчас получается, что каждые 16 минут умирает один зараженный коронавирусом.

Количество больных COVID-19 в целом достигло 17 147 человек. 939 остаются в реанимации. Умерли более 800 человек, выздоровели только 1 107 человек, за прошедшие сутки - 26.

Отмечают, что Испания занимает четвертое место по количеству смертных случаев в мире после Китая, Италии и Ирана.

Как сообщал "Апостроф", во время жестких правительственных мер по борьбе с коронавирусом, которые введены в Испании, местные жители используют выгул собак, как способ покинуть надоевшие дома.

Подробнее о последствиях пандемии коронавируса в мире читайте в материале "Апострофа": Обвал экономики, миллионы умерших и конец Трампа: с чем останется мир после пандемии коронавируса.