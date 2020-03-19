RU  UA  EN

четверг, 19 марта
  • НБУ:USD 27.60
  • НБУ:EUR 29.20
НБУ:USD  27.60
Меню
Мир

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

19 марта

20:19
Замкнутый круг: стало известно о серьезной проблеме в оккупированном Донецке из-за коронавируса
20:18
Люди показывают в сети аляскинских маламутов - и это точно не те песики, которых захочется подразнить Lime
20:03
Коронавирус поразил еще одну область в Украине: опубликована актуальная карта
19:30
Дым валит столбом: в Киеве произошел масштабный пожар, фото
19:17
Соблюдаем карантин и держим форму: 6 эффективных упражнений, которые заменят спортзал Lime
19:05
У члена королевской семьи диагностировали коронавирус Lime
18:30
Из нас сделали смертников-камикадзе: врач сделала жесткое обращение к властям
18:24
Бритни Спирс попросила троллей не травить ее за одинаковые фото в купальнике Lime
18:19
Жители оккупированного Донецка оказались в "голодной ловушке" из-за коронавируса
18:05
Радуцкий, иди в швеи: медик записала жесткое обращение из-за коронавируса
18:03
Владимир Остапчук в день рождения сына дал ему обещание Lime
17:48
Второй за два часа: в Киеве обнаружили еще одного зараженного коронавирусом
Все новости

Каждые 16 минут: свежие данные о дикой смертности от коронавируса в Испании

четверг, 19 марта 2020, 18:46
переглянути новину українською
Фото: Фото из открытых источников

В четверг, 19 марта в Испании из-за коронавируса умерли более 170 людей, а заражены 3431 человек.

Об этом сообщает издание El Pais.

С каждым днем в стране увеличивается количество зараженных и смертей вследствие COVID-19. Например, 19 марта инфицированых стало на 25% больше, чем было зафиксировано за прошедшие сутки. Сейчас получается, что каждые 16 минут умирает один зараженный коронавирусом.

Количество больных COVID-19 в целом достигло 17 147 человек. 939 остаются в реанимации. Умерли более 800 человек, выздоровели только 1 107 человек, за прошедшие сутки - 26.

Отмечают, что Испания занимает четвертое место по количеству смертных случаев в мире после Китая, Италии и Ирана.

Как сообщал "Апостроф", во время жестких правительственных мер по борьбе с коронавирусом, которые введены в Испании, местные жители используют выгул собак, как способ покинуть надоевшие дома.

Подробнее о последствиях пандемии коронавируса в мире читайте в материале "Апострофа": Обвал экономики, миллионы умерших и конец Трампа: с чем останется мир после пандемии коронавируса.

Фотогалереи

Все
Город без людей. Как выглядит Киев во время карантина
Киевский карантин. Как работает общественный транспорт 17 марта
Десять фотомгновений весны в ботаническом саду имени Фомина
В Киеве отпраздновали День добровольца
СНБО против коронавируса. Как проходил брифинг в Офисе президента
Карантин в Киеве. На входе в КГГА измеряют температуру

Читайте также

Транспортный хаос и очередь в крематории: как коронавирус превращает жизнь в "ад" - свежий обзор

Зараженная Рада и 8 тысяч смертей в мире: как коронавирус атакует планету - последние данные

Шокирующие цифры в Италии и осложнение болезни: коронавирус убивает Европу

Удар по Донбассу и заражение жены Трюдо: как коронавирус продолжает "шагать" по миру

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

Разработка сайта: