Как в Италии: в Испании вводят жесткие меры карантина из-за коронавируса

Испания намерена объявить ограничения по передвижению людей по всей стране, подобные режиму жесткого карантина в Италии, из-за коронавируса.

Об этом сообщает AP со ссылкой на проект правительственного распоряжения.

Как отмечается, в стране на 15 дней будет объявлено чрезвычайное положение, во время которого людям позволят покидать свои дома только для того, чтобы приобрести еду и лекарства, ездить на работу, ходить в больницы и банки или совершать поездки, связанные с уходом за молодыми и пожилыми людьми. Эти правила вступают в силу в 8:00 в понедельник, 15 марта.

Испания также закрывает все школы, университеты, рестораны, бары и гостиницы по всей стране, а также второстепенные магазины - шаг, который некоторые регионы уже сделали.

Как ранее сообщал "Апостроф", в Испании был превышен порог в 3000 заражений коронавирусом, таким образом, страна стала второй в Европе после Италии по количеству зараженных. Также известно, что коронавирус был обнаружен у министра территориальной политики страны Каролины Дариас.