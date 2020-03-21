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Коронавирус продолжает убивать - число зараженных приближается к 300 тысячам: онлайн карта

суббота, 21 марта 2020, 10:54
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По состоянию на утро 21 марта из-за заболевания, вызванного коронавирусом COVID-19, в мире заболели 275 452 человек. Умерли - 11 402 человека.

Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, созданной Центром системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса в Балтиморе (США).

Лидирует по количеству зараженных Китай - 81 286. Дальше идут Италия - 47 021, Испания - 21 571, Германия - 19 848, Иран - 19 644, США - 19 624, Франция - 12 632, Южная Корея - 8 652 и Швейцария - 5 544. Десятку замыкает Великобритания - 4 014.

Больше всего человек умерло в Италии - 4032. Следом идут Китай - 3139, Иран - 1 144 и Испания - 1 093.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в пятницу, 20 марта, в Харькове обнаружили коронавирус у жены заместителя председателя Харьковского облсовета Владимира Скоробагача, его самого госпитализированы в больницу после ухудшения самочувствия

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