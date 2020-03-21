Не думайте, что вы неуязвимы: молодежи пояснили, почему нельзя игнорировать коронавирус

Молодые люди также могут заразится коронавирусом COVID-19 с тяжелыми последствиями.

Об этом сообщают на сайте ВОЗ.

"У меня есть послание для молодежи: не думайте, что вы неуязвимы к коронавирусу. Вирус может отправить вас в больницу на несколько недель или даже убить. Но даже если вы не заболеете сами, ваше решение куда-нибудь пойти может обернуться вопросом жизни или смерти для кого-то другого", - заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.

Он отметил, что многие молодые люди все таки прислушиваются к рекомендациям.

"Я благодарен, что так много молодежи распространяет информацию, а не вирус. Как я всегда повторяю, солидарность - это ключ к победе над COVID-19 - солидарность между странами, а также между возрастными группами", - сказал Гебрейесус.