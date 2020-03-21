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Смерть третьей украинки в Италии: в МИД сделали заявление

суббота, 21 марта 2020, 14:28
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Как и в Украине из-за заражения коронавирусом умерли в Италии уже три украинки.

Об этом сообщает издание hromadske со ссылкой на пресс-секретаря Министерства иностранных дел Екатерины Зеленко.

"К большому сожалению, сегодня (20 марта - "Апостроф") мы получили официальное подтверждение о третьей смерти в Италии. Украинская гражданка 1960 года", - сказала она.

Зеленко уточнила, что этот случай, как и второй, произошел в провинции Бергамо.

Как сообщал "Апостроф", 13 марта в Италии, которая является эпицентром распространения коронавируса в Европе, умерла первая украинка Раиса Малышева.

Подробнее о смертельном коронавирусе и его распространении в мире читайте в материале "Апострофа": Болеть будем волнами: когда человечество сможет укротить коронавирус.

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