Смерть третьей украинки в Италии: в МИД сделали заявление

Как и в Украине из-за заражения коронавирусом умерли в Италии уже три украинки.

Об этом сообщает издание hromadske со ссылкой на пресс-секретаря Министерства иностранных дел Екатерины Зеленко.

"К большому сожалению, сегодня (20 марта - "Апостроф") мы получили официальное подтверждение о третьей смерти в Италии. Украинская гражданка 1960 года", - сказала она.

Зеленко уточнила, что этот случай, как и второй, произошел в провинции Бергамо.

Как сообщал "Апостроф", 13 марта в Италии, которая является эпицентром распространения коронавируса в Европе, умерла первая украинка Раиса Малышева.

Подробнее о смертельном коронавирусе и его распространении в мире читайте в материале "Апострофа": Болеть будем волнами: когда человечество сможет укротить коронавирус.