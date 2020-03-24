Десятки гробов в "очереди": появились жуткие видео из крематориев Италии

В Италии из-за высокого уровня смертности вследствие заражения коронавирусом COVID-19 в крематориях образовалась большая "очередь" с гробов.

Видео публикуют местные СМИ.

Такая катастрофическая ситуация наблюдается в крематории города Серравалле-Скривия. Там, как и во многих городах на севере страны, борются с массовой смертностью от вируса.

Гробы с телами, ожидающими кремации, и около храма при крематории в Пьяченце на севере Италии.

Переполнен и крематорий в Валенце, где беспрерывно сжигают умерших от коронавируса - по 160-170 человек в неделю.

Как сообщал "Апостроф", из-за резкого увеличения в Испании смертности от коронавируса, которая сопутствовала невероятному скачку числа инфицированных, похоронные бюро в Мадриде начали отказываться принимать тела покойных.