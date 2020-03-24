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Тела везут на стадион: Испания побила трагический "рекорд" по заражению и смертности от коронавируса, видео

вторник, 24 марта 2020, 15:04
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Из-за резкого увеличения в Испании смертности от коронавируса, которая сопутствовала невероятному скачку числа инфицированных, похоронные бюро в Мадриде начали отказываться принимать тела покойных.

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Как сообщает испанское издание La Voz de Galicia, во вторник, 24 марта, в похоронных бюро столицы Испании отказались забирать тела умерших от коронавируса, посылаясь на то, что не имеют достаточно защитного материала.

Временно тела привозят на Мадридский ледовый стадион, который превратился в импровизированный морг. Каток имеет площадь 1800 квадратных метров и способен принять много тел.

По количеству смертей от коронавируса Испания вышла на третьем месте в мире - вслед за Китаем и Италией. За прошедшие сутки в стране умерли 514 человек, всего от болезни, вызванной коронавирусом, погибло уже 2696 испанцев.

В то же время в Испании был зафиксирован невероятный скачок количества инфицированных- 6584 за сутки, в целом количество носителей коронавируса в стране достигло 39 673 человек.

Как сообщал "Апостроф", больные коронавирусом умирают от отказа органов - из-за воспаления легкие все меньше и меньше способны обеспечить организм достаточным количеством кислорода.

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