Коронавирус убил известного на весь мир музыканта: трагические детали

Во вторник, 24 марта, во Франции умер всемирно известный джазовый саксофонист, эмигрант из Камеруна Ману Дибанго, который был заражен коронавирусной инфекцией.

Об этом сообщает издание France Info со ссылкой на заявление семьи музыканта.

86-летний музыкант был госпитализирован в клинику рядом с Парижем после того, как его тест на коронавирус оказался положительным. Похороны родственники обещают провести без лишних глаз, а дата церемонии прощания пока неизвестна - из-за эпидемии ее перенесли на неопределенный срок.

Ману Дибанго, чье настоящее имя Эммануэль Н'Джоке Дибанго, переехал во Францию в конце 1940-х годов из Камеруна. В профессиональной карьере он сотрудничал с африканскими музыкантами, а также с такими известными артистами, как Стинг, Нино Феррер, Дик Риверс и другими. Самым известным хитом Дибанго стала композиция Soul Makossa.

Как сообщал "Апостроф", больные коронавирусом умирают от отказа органов - из-за воспаления легкие все меньше и меньше способны обеспечить организм достаточным количеством кислорода.