Ситуация обнадеживает, но: в Италии раскрыли пугающие цифры по коронавирусу за 25 марта

В Италии за 25 марта коронавирусом заразились 3 491 человек, а погибли 683 человека.

Об этом сообщает издание La Repubblica.

За сутки1 036 итальянцев выздоровели. Также число положительных результатов тестов на коронавирус уменьшается. 24 марта зараженных было 3 612 и 743 умерли.

Всего за время эпидемии погибли 7 503 человека. Число вылеченных увеличилось - это утешительный показатель: в общей сложности 9 362 человека. С начала эпидемии общее число инфицированных людей составляет 74 386 человек.

Как сообщал "Апостроф", в Италии из-за высокого уровня смертности вследствие заражения коронавирусом COVID-19 в крематориях образовалась большая "очередь" с гробов. Такая катастрофическая ситуация наблюдается в разных городах на севере страны.