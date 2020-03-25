В Китае от "загадочного" хантавируса умер мужчина: врачи пояснили, почему не надо паниковать

В Китае от вируса животного происхождения, отличного от недавней вспышки коронавируса, скончался мужчина из провинции Юньнань. Лекарства от него нет, но врачи просят не паниковать.

Мужчина, возраст которого не сообщается, ехал в чартерном автобусе в соседнюю провинцию. После его внезапной смерти медики быстро установили диагноз - хантавирусный кардиопульмональный синдром. Это заболевание вызывается вирусом известным как хантавирус.

Остальные 32 человека из автобуса были сразу помещены в карантин. Пока нет сведений о том, есть ли среди них зараженные.

Хантавирусный кардиопульмональный синдром представляет собой тяжелое респираторное заболевание, вызываемое хантавирусом. Этот вирус переносится грызунами, остается в их моче и передается по воздуху.

По данным Центра по контролю за инфекционными заболеваниями США, риск заражения крайне высок даже для абсолютно здорового человека.

До недавнего времени не были известны случаи, чтобы хантавирус передавался от человека к человеку, но сам по себе вирус слабо изучен. О нем стало известно лишь в 1970-х годах в США, когда была установлена связь между неким вирусом у полевых мышей и лихорадкой времен Корейской войны.

Никакого лечения или вакцины от хантавируса пока не существует.

Однако, многие известные медики после новости о смерти китайского мужчины, поспешили заверить общественность в том, что речь не идет о коронавирусе № 2.

"Это - истерия, - комментирует Стефани Смит, канадский инфекционист из университета Альберты. - Хантавирус у нас присутствует давно".

С ним согласен и обозреватель Independent Эндрю Гриффин.

"Опасения сильно преувеличены. Хантавирус не может сравниться с коронавирусом по степени опасности", - сказал он.

Как сообщал "Апостроф", ранее смертельный коронавирус может оставаться жизнеспособным и заразным в виде капель.

Также ученые сделали сенсационное заявление о том, как появился коронавирус.