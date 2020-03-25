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В Бразилии огромный стадион превратят в медцентр ради спасения от коронавируса: фото

среда, 25 марта 2020, 02:05
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В Бразилии из-за пандемии коронавируса приняли решение переоборудовать стадион в открытый медицинский центр для лечения зараженных COVID-19.

Об этом сообщает ABC 14.

Стадион Pacaembu в финансовой столице страны Сан-Паулу отдают на нужды медицины. Там установят более 200 больничных коек просто под открытым небом.

Отмечают, что бразильский стадион вмещал 45 000 человек. Закрытый стадион был домашней ареной для популярного клуба Коринтианс.

Сейчас в Бразилии зарегистрировано 1 900 инфицированных и 34 летальных случая от коронавируса.

Как сообщал "Апостроф", главный хирург США Джером Адамс сказал, что ситуация с коронавирусом в Соединенных Штатах на этой неделе заметно ухудшится. А граждане по прежнему ведут привычный образ жизни и не избегают скоплений людей.

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